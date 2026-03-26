Путин поручил решить проблему запретов наследников на постановку пьес

Президент России Владимир Путин поручил решить проблему, связанную с тем, что наследники некоторых авторов препятствуют постановке произведений своих предков в театрах. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета по культуре.

Источник: Life.ru

Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил Путину, что некоторые наследники российских авторов, покинувшие страну, не дают разрешения на постановку спектаклей. В 2025 году это привело к проблемам при постановке пьесы Александра Володина «С любимыми не расставайтесь», схожие ситуации возникают и с произведениями Михаила Булгакова.

«Люди живут своей жизнью, у них свои интересы. Они сами-то не авторы. Да, у них есть какие-то права, надо относиться, безусловно, к этому с уважением, но, как вы точно совершенно сказали, сформулировали, их не волнует даже, что в других странах многие произведения ставиться-то не будут. Это просто приведет к забвению этих авторов», — сказал российский лидер. Глава государства подчеркнул, что при решении проблемы необходимо руководствоваться интересами общества.

Ранее Путин одобрил предложение установить в Санкт-Петербурге памятник государственному деятелю Александру Меншикову. Установить монумент хотят на площади возле Биржевого моста — неподалёку от строящегося здания Театра балета. На этой территории планируется возобновление петровских ассамблей.

