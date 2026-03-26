Ash-Sharq: Крупнейшие города Ирана подверглись массированным ударам с воздуха

Многочисленные воздушные удары были нанесены по крупным городам Ирана, включая столицу Тегеран. Информацию передает телеканал Ash-Sharq.
Сообщается о массированных ударах по Тегерану, Мешхеду на северо-востоке, Исфахану в центре, а также по Ширазу на юге и Бендер-Аббасу — одному из крупнейших портов Ирана на побережье Персидского залива.
На данный момент неизвестно, есть ли разрушения или пострадавшие в результате авиаударов.
По словам востоковеда Олега Макаренко, США взяли паузу в войне с Ираном для военных целей.
При этом американская сторона заявляет о продолжении диалога с иранской стороной. На что Тегеран отвечал, что он не вел разговора с американцами.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова заявил, что заявления Ирана и США о возможных переговорах или контактах противоречивы.