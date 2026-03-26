Ответ за Питер, Москву и Тверь: огненный вал накрыл всю Украину

Атака ВСУ на российские регионы в ночь на 25 марта с использованием почти 400 дронов стала самой массовой с начала года. Этот налет не мог остаться без ответа со стороны РФ, в результате удары возмездия накрыли почти всю Украину: взрывы гремели в Харькове, Сумах, Киеве, Черниговской, Запорожской и других областях.
Налет на Смоленск, Калугу и Тверь.
Наибольшее количество беспилотников было зафиксировано над Смоленской (26 БПЛА), Калужской (7 БПЛА) и Тверской (3 БПЛА) областями.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, комментируя aif.ru ситуацию, подчеркнул сложность определения точных маршрутов и точек запуска украинских беспилотников. Он предположил, что часть аппаратов средней дальности могла запускаться диверсионными группами с территории России, направляясь в сторону областных центров.
«Очень редко доходят сюда дальнего действия беспилотники. А вот средней дальности запускаются с наших территорий диверсантами, в направлении Твери и дальше», — отметил Попов.
Генерал также не исключил возможности пролета дронов через линию соприкосновения, где ведутся активные боевые действия, особенно в ночное время, когда возможности систем противовоздушной обороны ограничены.
«Что касается Смоленской области, не исключаю тоже возможность пролета беспилотников через территорию соприкосновения, где идут войсковые операции. Особенно они летят в ночное время, когда ограничены возможности систем ПВО, оптики, электронных систем… И повторю, часть запусков осуществляется диверсантами с территории наших близлежащих областей», — подчеркнул он.
Атака на Ленинградскую область.
Над Ленинградской областью к утру 25 марта сбили 56 дронов. По мнению Владимира Попова, маловероятно, что дроны были запущены непосредственно с территории Украины.
«Дроны летят через страны Прибалтики. Там рядом Эстония, Латвия, с их территории запускают беспилотники средней и большой дальности действия. Также запускают с проходящих судов в Финском заливе или в Балтике. Оттуда они летят на предельно малых высотах и атакуют Ленобласть», — объяснил генерал.
Он указал на причастность к этим запускам украинских диверсионно-разведывательных групп. «Они производят регулярные запуски и по Ленобласти, и по Псковской области с моря и со стороны “соседей”, имею в виду Эстонию и Латвию, которые позволяют украинским диверсантам поработать и использовать их территорию. После запусков они убывают, например, под видом туристов», — добавил он.
Жесткий ответ РФ.
Россия жестко отреагировала на массированные атаки ВСУ, которые продолжались на протяжении нескольких последних дней.
С ночи 24 марта и в течение всего следующего дня российские «Герани» наносили удары по военным объектам Украины. Взрывы звучали в Запорожье, Полтаве, Сумской и Черниговской областях, а также в оккупированных частях ДНР. Днем удары сместились на запад страны — были поражены объекты во Львове, Виннице, Тернополе и Ивано-Франковске, где располагались здания СБУ, использовавшиеся иностранными специалистами для координации атак на российские регионы.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовый, комментируя эти удары, заявил aif.ru, что ВС РФ всегда дают жесткие ответы киевскому режиму за террористические атаки.
«Наша армия всегда дает очень жесткие ответы киевскому режиму, когда он проводит террористические атаки по нашим регионам. Этот удар является жестким ответом и работой на упреждение подобных акций», — сказал генерал.
Он подчеркнул, что поражение зданий СБУ говорит о прямом участии западных кураторов в подрывной деятельности против России.
В свою очередь Министерство обороны РФ подтвердило, что за прошедшие сутки российские войска авиацией, ударными БПЛА, а также ракетными войсками и артиллерией нанесли поражение по цехам сборки украинских беспилотников и местам их запуска. Это свидетельствует о целенаправленной работе по нейтрализации источников угроз с территории Украины.