Российские войска нанесли удар по военному аэродрому Вооруженных сил Украины в Миргороде. Цель была поражена точно в срок, сорвав важные логистические операции, которые курировали западные союзники.
Российские военные поразили объекты критической инфраструктуры.
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по аэродрому ВСУ в Миргороде. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
«ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде, сообщают источники», — указано в сообщении.
Отмечается, что также были поражены объекты критической инфраструктуры. Удары пришлись как по взлетно-посадочным полосам, так и по местам хранения боеприпасов и западной авиационной техники.
Авиабаза в Миргороде стала постоянной целью разведки.
В беседе с aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой объяснил, что эта авиабаза находится под пристальным вниманием наших военных.
«Аэродром в Миргороде находится под постоянным вниманием нашей разведки, за ним следят с помощью спутников, его держат под прицелом ракетные войска и БПЛА. Как только там наблюдается какое-то движение, перемещение либо появляется бронетехника, самолеты, сразу наносятся удары. Как правило, все они достигают целей, уничтожают военную технику, истребители, склады с боеприпасами, личный состав, который там находится, инфраструктуру, которая обеспечивает работу этой авиабазы. Поэтому удары эти наносились, наносятся и будут наноситься», — сказал военный эксперт.
Ранее стало известно, что ракета «Искандер-М» ударила по аэродрому ВСУ в Вознесенском районе Николаевской области. По предварительным данным, могут быть выведены из строя два Су-24 и один F-16.
Что известно об аэродроме, где базируются истребители НАТО.
На военном аэродроме Миргород (Полтавская область, ICAO: UKBM) базируется 831-я бригада тактической авиации ВСУ. Основная техника, которая там хранится и базируется, — это истребители Су-27 (включая Су-27П и Су-27УБ). Именно Су-27 чаще всего фиксируют на открытых стоянках аэродрома. В разное время там находилось от нескольких единиц до нескольких десятков этих машин. Многие из них стоят под открытым небом, так как защищённых ангаров для них недостаточно.
В меньшем количестве на базе присутствуют МиГ-29, а также учебно-тренировочные самолёты L-39 Albatros. Кроме того, аэродром активно используется как перевалочная база для поставок оружия и боеприпасов, здесь базируется вспомогательная и транспортная авиация.
Миргород стал ключевой базой для западных F-16.
Особое внимание военных экспертов приковано к тому факту, что 831-я бригада тактической авиации использует Миргород как одну из ключевых баз для истребителей F-16 в дополнение к Су-27.
По открытым данным на начало 2026 года, там регулярно базируются, обслуживаются и готовятся к вылетам истребители F-16. Российские источники неоднократно сообщали об ударах по Миргороду именно с целью поражения F-16. В январе-феврале 2026 года наносились удары дронами БМ-35/70, где заявлялось о поражении Су-27 и F-16.
Украинская сторона официально не раскрывает точное количество и дислокацию западной техники, но Миргород считается одной из основных площадок для эксплуатации и технического обслуживания западных истребителей.
Из-за регулярных российских ударов ракетами «Искандер» и дронами значительная часть техники находится в процессе перемещения и ремонта. Точное количество исправных бортов на март 2026 года в открытых источниках не публикуется.
Ранее стало известно, что ВС России нанесли удары по зданиям Службы безопасности Украины в трех городах на западе Украины.