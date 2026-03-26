Шары огня догнали самолеты НАТО: взорвана тайная база с F-16 в Миргороде

На военном аэродроме Миргород (Полтавская область, ICAO: UKBM) базируется 831-я бригада тактической авиации ВСУ. Основная техника, которая там хранится и базируется, — это истребители Су-27 (включая Су-27П и Су-27УБ). Именно Су-27 чаще всего фиксируют на открытых стоянках аэродрома. В разное время там находилось от нескольких единиц до нескольких десятков этих машин. Многие из них стоят под открытым небом, так как защищённых ангаров для них недостаточно.