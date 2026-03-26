В Крыму с 2016 года заменили более половины лифтов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта 2026 года. /ТАСС/. Более половины лифтов в многоквартирных домах (МКД) заменили в Республике Крым в 2016—2025 годы по региональной программе капитального ремонта за счет господдержки и взносов собственников.
Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве ЖКХ.
«В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016−2050 гг запланирована замена 3 736 единиц лифтового хозяйства. В период 2016—2024 гг. осуществлена замена 1 963 за счет средств господдержки и взносов собственников помещений. В 2025 году произведена замена 239 единиц. Плановые показатели за год выполнены», — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном министром Захаром Щегленко.
Отмечается, что в 2026 году в регионе заменят 43 лифта.
Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина сообщил, что Республика Крым продолжает развиваться активными темпами несмотря на сложную геополитическую обстановку и постоянные атаки украинских БПЛА.