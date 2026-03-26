Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму с 2016 года заменили более половины лифтов

В 2026 году заменят 43 лифта, отмечают в региональном министерстве ЖКХ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта 2026 года. /ТАСС/. Более половины лифтов в многоквартирных домах (МКД) заменили в Республике Крым в 2016—2025 годы по региональной программе капитального ремонта за счет господдержки и взносов собственников.

Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве ЖКХ.

«В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016−2050 гг запланирована замена 3 736 единиц лифтового хозяйства. В период 2016—2024 гг. осуществлена замена 1 963 за счет средств господдержки и взносов собственников помещений. В 2025 году произведена замена 239 единиц. Плановые показатели за год выполнены», — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном министром Захаром Щегленко.

Отмечается, что в 2026 году в регионе заменят 43 лифта.

Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина сообщил, что Республика Крым продолжает развиваться активными темпами несмотря на сложную геополитическую обстановку и постоянные атаки украинских БПЛА.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше