На Западе назвали возможную продолжительность конфликта на Ближнем Востоке

Для администрации Дональда Трампа невыгодно, чтобы конфликт с Ираном продолжался дольше трех месяцев. По словам бывшего советника президента США Джорджа Пападопулоса, подобная затяжка не отвечает интересам ни одной из сторон.
«Соединенным Штатам невыгодно, чтобы эта война длилась более трех месяцев, и поэтому я считаю, что три месяца в конечном итоге будут максимумом, на который США позволят себе ввязаться в эту войну», — сказал эксперт для РИА Новости.
Как отметил экс-советник, затяжной конфликт не отвечает интересам Вашингтона, европейских стран и Израиля. Одна из причин — возможное влияние на внутриполитическую ситуацию в Штатах накануне промежуточных выборов.
Тем временем несколько крупных городов Ирана подверглись массированному удару с воздуха.
По подсчетам TheIntercept, война США против Тегерана может обойтись в триллионы долларов. При этом каждый следующий час обходится в $41,6 млн, каждая секунда — $11,5 тысячи.