АВС: ФРГ и Австралия создадут космическую систему слежения за РФ и КНР

Австралия и Германия намерены подписать соглашение о статусе вооруженных сил и договор о сотрудничестве в области космической обороны. Последний предусматривает создание системы раннего обнаружения. Об этом сообщает телеканал ABC.
Журналисты отмечают, что так военным будет легче работать на территории друг друга. А договор поможет обнаруживать угрозы со стороны России и Китая, в том числе с применением космических технологий.
«Мы должны быть в курсе того, что там происходит. Это единственный способ защитить наши собственные системы», — цитирует канал главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.
И договор, и соглашение стороны подпишут во время визита Писториуса в Сидней.
Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно назвал запредельными российский подводный беспилотник «Посейдон» и ракету «Буревестник».
Накануне Россия запустила первых 16 спутников связи «Рассвет». По мнению экспертов, «Рассвет» не является копией Starlink, а по некоторым характеристикам даже превосходит спутники Маска.