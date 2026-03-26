АВС: ФРГ и Австралия создадут космическую систему слежения за РФ и КНР

Германия и Австралия собрались следить за Россией и Китаем из космоса.

Источник: Комсомольская правда

Австралия и Германия намерены подписать соглашение о статусе вооруженных сил и договор о сотрудничестве в области космической обороны. Последний предусматривает создание системы раннего обнаружения. Об этом сообщает телеканал ABC.

Журналисты отмечают, что так военным будет легче работать на территории друг друга. А договор поможет обнаруживать угрозы со стороны России и Китая, в том числе с применением космических технологий.

«Мы должны быть в курсе того, что там происходит. Это единственный способ защитить наши собственные системы», — цитирует канал главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.

И договор, и соглашение стороны подпишут во время визита Писториуса в Сидней.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно назвал запредельными российский подводный беспилотник «Посейдон» и ракету «Буревестник».

Накануне Россия запустила первых 16 спутников связи «Рассвет». По мнению экспертов, «Рассвет» не является копией Starlink, а по некоторым характеристикам даже превосходит спутники Маска.

Узнать больше по теме
Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
Читать дальше