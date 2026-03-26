ВС РФ уничтожили укрепленный район ВСУ в Днепропетровской области

Расчёт реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», действующий в составе группировки «Восток», поразил укреплённые позиции противника в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, уточнив, что удар был нанесён по выявленным объектам военной инфраструктуры.
Согласно информации ведомства, цель была обнаружена с помощью беспилотной разведки: в лесополосе зафиксировали укреплённый район, включая опорные пункты и оборудование для управления дронами. Полученные координаты оперативно передали артиллеристам, после чего расчёт выдвинулся на огневую позицию и нанёс массированный удар.
В результате атаки были разрушены укрепления и узлы связи, уничтожены средства запуска беспилотников и живая сила противника. Отмечается, что расчёты действуют в условиях высокой активности дронов, поэтому выполняют задачи быстро и слаженно, используя надёжные средства связи и прикрытие систем наблюдения.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.