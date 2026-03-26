Bloomberg: США готовятся к росту цен на нефть до 200 долларов за баррель

Американская администрация изучает возможные последствия скачка цен на нефть до 200 долларов за баррель на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в четверг, 26 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, моделирование такого сценария является стандартной процедурой в периоды роста напряженности и не представляет собой прогноз. Анализ направлен на то, чтобы власти США были готовы к любому развитию событий, включая затяжной конфликт.

Еще до начала военной операции против Ирана глава Минфина США Скотт Бессент выражал опасения, что конфликт приведет к росту цен на нефть и навредит экономическому росту страны. В настоящее время стоимость фьючерса на нефть марки Brent держится в районе 100 долларов за баррель. Для сравнения: рекордные 147 долларов были зафиксированы в июле 2008 года, говорится в материале.

Стоимость нефти марки Brent показала стремительный рост на фоне обострения ситуации в Иране. Вечером 18 марта цена майских фьючерсов на лондонской бирже ICE впервые превысила 111 долларов за баррель. Мировые фондовые рынки в тот день зафиксировали обвал индексов, связанный с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

