Bloomberg: США готовятся к росту цен на нефть до 200 долларов за баррель

Еще до начала военной операции против Ирана глава Минфина США Скотт Бессент выражал опасения, что конфликт приведет к росту цен на нефть и навредит экономическому росту страны. В настоящее время стоимость фьючерса на нефть марки Brent держится в районе 100 долларов за баррель. Для сравнения: рекордные 147 долларов были зафиксированы в июле 2008 года, говорится в материале.