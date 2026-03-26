В Госдуме рассказали о мерах поддержки беженцев и утративших жилье россиян

В России действуют различные программы поддержки беженцев и граждан, лишившихся жилья. Об этом сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов в интервью «Ленте.ру».
Парламентарий напомнил, что помощь беженцам зависит от конкретной ситуации. При значительном притоке людей регионы принимали их и предлагали работу в соответствии с потребностями рынка труда.
«Несколько структур оказывают содействие беженцам. Это как органы региональной, муниципальной, государственной власти, так и волонтерской организации, другие общественные организации», — сказал депутат.
Нилов отметил, что для граждан, потерявших жилье, предусмотрена поддержка через специальные сертификаты. Регионы России могут принимать собственные решения, учитывая местные потребности.
Ранее KP.RU сообщал, что организация «Народный фронт» помогла многодетным беженцам из подконтрольного ВСУ Запорожья. Родителей с семью детьми поддержали в период оформления документов. Семья переехала в Бердянск.