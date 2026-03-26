Ужасные условия: как живут лошади у конных попрошаек в Москве

Весной в Москве снова появляются конные попрошайки — люди, которые зарабатывают на прогулках с лошадьми в оживленных парках и на улицах. Зооволонтер Ника Кузнецова рассказала KP.RU, как живут животные у таких «жокеев» и чем это опасно для них.
«Летом вывел в парк на газон — лошадь поела. Держишь ее в гараже или где-то в частном секторе — считай бесплатно. На уход и ветеринаров такие вообще не тратят деньги. А зимой… Животные у таких владельцев часто живут один сезон. Потом — на убой. И с этого еще зарабатывают!» — подчеркнула Кузнецова.
Попрошайки выбирают людные зоны — Патрики, окрестности «Сухаревской», улицы возле Лубянки, а также парки в спальных районах, где нет охраны. Иногда уход за животными заканчивается трагедией. Три года назад лошади погибли от удара током, зацепив электроопоры.
Полицию «жокеи» боятся и стараются избегать патрулей, ведь среди них есть несовершеннолетние, а документы на лошадей часто отсутствуют. Животные, как правило, списанные с цирков или конно-спортивных организаций, содержатся в плохих условиях и используются только как средство заработка.
