Раскрыто, сколько компаний запрещают сотрудникам сидеть в соцсетях

«Бизнес продолжает регулировать правила поведения сотрудников в социальных сетях, но подход за последние три года немного трансформировался. Если в 2023 году 41% компаний не имел никаких правил на этот счет, то сегодня таких уже 50%. Однако это не означает полного отказа от контроля — скорее, меняются его формы. Снизилась практика тотальной блокировки: доступ к соцсетям с рабочих мест запрещен сейчас в 13% организаций против 23% в 2023-м», — показал опрос тысячи менеджеров по персоналу.