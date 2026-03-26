Левитт: Трамп обрушит ад, если Иран не пойдет на сделку

Президент США Дональд Трамп готов нанести удары по Ирану и «обрушить ад», если Тегеран откажется от сделки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По словам Левитт, если Иран не примет реальность ситуации и не осознает, что понес военное поражение, то США готовы принять соответствующие меры.
«Президент Трамп нанесет по ним удар сильнее, чем когда-либо прежде. Президент Трамп не блефует и готов обрушить настоящий ад», — сказала политик на брифинге.
Ранее США направили Ирану план из 15 пунктов по урегулированию ближневосточного конфликта. Посредником в передаче документа выступил Пакистан. Вашингтон хочет деэскалации из-за растущего негативного влияния затянувшегося кризиса на экономику США.
Позже генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что переговоры США и Ирана могут пройти в ближайшее время. По его мнению, представители конфликтующих сторон встретятся в Исламабаде.