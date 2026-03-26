CNN: Иран готовится к наземной операции США и усиливает оборону острова Харк

Иран усиливает оборону острова Харк на фоне возможной операции США. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает CNN со ссылкой на источники в американской разведке. Утверждается, что Тегеран предпринимает меры для защиты территории.

По данным источников, в последние недели Иран перебрасывает на остров дополнительный военный персонал и средства ПВО, а также устанавливает оборонительные элементы, рассматривая сценарий попытки установления контроля со стороны США.

При этом в Центральном командовании США отказались комментировать появившуюся информацию о происходящем, передает телеканал.

24 марта сообщалось, что Израиль и Соединенные Штаты нанесли новый удар по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана. Снаряд упал на территории станции.

Утром 25 марта иранская сторона заявила о 80-й волне ракетных обстрелов объектов Соединенных Штатов и Израиля в Ближневосточном регионе.

В этот же день Иран напрямую пригрозил ударами по атомной инфраструктуре стран Персидского залива. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше