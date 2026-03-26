CNN: Иран готовится к наземной операции США и усиливает оборону острова Харк

По данным источников, в последние недели Иран перебрасывает на остров дополнительный военный персонал и средства ПВО, а также устанавливает оборонительные элементы, рассматривая сценарий попытки установления контроля со стороны США.
При этом в Центральном командовании США отказались комментировать появившуюся информацию о происходящем, передает телеканал.
24 марта сообщалось, что Израиль и Соединенные Штаты нанесли новый удар по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана. Снаряд упал на территории станции.
Утром 25 марта иранская сторона заявила о 80-й волне ракетных обстрелов объектов Соединенных Штатов и Израиля в Ближневосточном регионе.
В этот же день Иран напрямую пригрозил ударами по атомной инфраструктуре стран Персидского залива. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.