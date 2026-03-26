В Пулково задержали и отменили почти 30 рейсов после ограничений

В общей сложности задержки коснулись 22 самолётов. Среди направлений — Анталья, Хургада и Москва. Ещё шесть рейсов отменили, включая маршруты в Москву и Стамбул.
Росавиация вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Они действовали с 01:10 до 02:52 по московскому времени. После их снятия аэропорт возобновил работу.
Ранее над Ленинградской областью отразили масштабную атаку беспилотников. По данным региональных властей, силы ПВО уничтожили более 20 БПЛА. Боевые расчёты работали в Киришском районе. В промышленной зоне зафиксировали повреждения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
