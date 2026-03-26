Минобороны: Средства ПВО сбили 125 дронов ВСУ над регионами России за ночь

В ночь с 25 на 26 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 125 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами страны. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Представители ведомства уточнили, что вражеские дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря, передает ТАСС.
Ночью 26 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в небе над Киришским районом региона силы ПВО сбили свыше 20 беспилотников ВСУ. В результате падения обломков летательных аппаратов объекты промышленной зоны получили повреждения. По предварительной информации, пострадавших нет.