В ГД считают несложным создание российского аналога футбольного симулятора FIFA

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин уверен, что такой проект будет успешным, если разработчики реализуют его вместе с «Газпромом».

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российские разработчики могут создать успешный аналог футбольного симулятора FIFA. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»).

«Создать футбольный симулятор — не такая уж сложная задача, это по силам нашим разработчикам. А если еще они будут работать в коллаборации с “Газпромом”, то я уверен, что это будет довольно быстрый и успешный проект», — сказал Горелкин.

С идеей создания российского аналога серии игр FIFA в 2024 году к президенту РФ Владимиру Путину обратился футболист Андрей Аршавин, предложив подключить к этому «Газпром». Глава государства пообещал обсудить эту инициативу с главой концерна Алексеем Миллером. Позднее в Российском футбольном союзе сообщали, что выступают в качестве консультанта при создании симулятора.

Сборная России по футболу была представлена в серии игр FIFA с 2002 года. В 2010 году в игре официально появилась Российская футбольная премьер-лига. В 2022 году разработчик игры — компания EA убрала российские команды и атрибутику из симулятора «в соответствии с действиями партнеров из организаций ФИФА и УЕФА».

