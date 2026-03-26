Писатель Сораль: Франция приближается к диктатуре, осуждая оппозиционеров

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Власти Франции своими действиями, в том числе преследованиями представителей оппозиции, планомерно приближают страну к диктаторскому режиму. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил французский писатель и эссеист Ален Сораль.
«Все решения, принимаемые французской властью, противоречат интересам Франции и французов. И я думаю, это становится все более очевидным. Именно поэтому Франция все больше приближается к диктатуре, жертвой которой являюсь и я. Оппозиционеров систематически надуманно обвиняют в приверженности терроризму, создании преступных сообществ», — сказал он.
По мнению писателя, сегодня во Франции люди, не согласные с официальной позицией, вынуждены покидать страну, чтобы избежать тюремного заключения. «Поэтому у нас, у Франции, сегодня нет права читать нотации ни одной стране мира», — добавил Сораль.