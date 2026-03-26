Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп показал пародию на Байдена во время выступления

Президент США изобразил растерянность при попытке найти выход со сцены.

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп спародировал своего предшественника Джо Байдена, изобразив растерянность при попытке найти выход со сцены.

«[Байден] никогда не мог найти лестницу, А люди хотят видеть президента, который сможет это сделать. Его выступления всегда были предельно краткими, они длились по несколько секунд», — заявил Трамп на мероприятии Республиканской партии по выборам в Палату представителей Конгресса.

После демонстрации своей пародии, во время которой американский лидер кружился на месте и громко проговаривал: «Куда? Куда?», Трамп заявил, что терпеть не мог Байдена.

