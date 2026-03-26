В конце марта Долину ждет новое судебное заседание: что случилось

31 марта Балашихинский суд Москвы начнет рассмотрение иска певицы Ларисы Долиной на 176 миллионов рублей против мошенников, осужденных за хищение средство от продажи ее квартиры в центре Москвы. О том, что вокалистку снова ждет новое судебное заседание, стало известно из распоряжения судебного органа.