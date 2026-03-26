В конце марта Долину ждет новое судебное заседание: что случилось

31 марта Балашихинский суд Москвы начнет рассмотрение иска певицы Ларисы Долиной на 176 миллионов рублей против мошенников, осужденных за хищение средство от продажи ее квартиры в центре Москвы. О том, что вокалистку снова ждет новое судебное заседание, стало известно из распоряжения судебного органа.
«Беседа по иску назначена на 31 марта», — пишет РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Певица Лариса Долина требует взыскать 176 млн 141 тыс. рублей с четырех осужденных за аферу с ее квартирой в Хамовниках.
Ранее KP.RU сообщил, что директор певицы заявил о продолжении решения «квартирного вопроса». Артистка, несмотря на то, что аферисты приговорены к тюремному заключению, пытается вернуть свои деньги. Также представитель Долиной рассказал, что она очень переживает из-за происходящего.