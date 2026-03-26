В Брянской области после удара ВСУ погибла мирная жительница

Украинские войска нанесли удар по селу Зерново в Брянской области с использованием дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
В результате атаки погибла мирная жительница. Глава региона выразил соболезнования родным и заверил, что семье погибшей окажут всю необходимую поддержку, включая материальную помощь.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области силы противовоздушной обороны уничтожили более 20 беспилотников противника. Кроме того, средства ПВО сбили 2 БПЛА в Тульской области.
В ночь с 25 на 26 марта над регионами РФ были сбиты 125 украинских беспилотников.
