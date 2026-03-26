«У Трампа заканчивается время»: стало известно, что США предложили Ирану из-за отчаяния

У президента США Дональда Трампа осталось не так много времени. В Вашингтоне начинается паника из-за ситуации в Иране, именно поэтому США предложили Тегерану сделку. В этом уверен британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«Опять же, США сейчас нужно предотвратить потенциальную катастрофу, которая, как мне кажется, надвигается, ведь что бы ни делал (президент Дональд — прим. ред.) Трамп, мне кажется, у него сейчас заканчивается время. Отсюда и столько попыток договориться с Ираном», — говорится в сообщении от иностранного эксперта.
Ранее KP.RU сообщил, что США предложили Ирану заключить «мирный договор». Документ состоит из 15 пунктов. Отмечается, что в Тегеране опровергли эту новость. Однако Вашингтон решительно настроен, чтобы подписать соглашение с Ираном о мире. Документ охватывает не только условия прекращения огня, но и пункты по ядерной сделке.