Мошенники начали писать от «службы поддержки» Telegram в секретных чатах

Источник: Аргументы и факты

Злоумышленники используют новую схему обмана пользователей Telegram. Они представляются службой поддержки и отправляют сообщения в секретные чаты, чтобы вызвать больше доверия у жертвы, об этом предупредили в МВД РФ.

В сообщении утверждается, что в аккаунт якобы выполнен вход с нового устройства. Пользователю предлагают подтвердить аутентификацию и для этого перейти по ссылке или ввести код. В результате человек попадает на фишинговый сайт и самостоятельно передает свои данные мошенникам.

После этого злоумышленники могут получить полный доступ к аккаунту, контактам и использовать профиль для дальнейших атак, в том числе рассылки сообщений друзьям от имени владельца.

Эксперты напоминают, что Telegram не отправляет сообщения в секретные чаты. Официальные уведомления приходят только в обычные диалоги с верифицированных аккаунтов.

Пользователям рекомендуют никогда не передавать третьим лицам коды из SMS, коды из Telegram, пароли и одноразовые подтверждения. Запрос таких данных является признаком мошенничества.