Ким Чен Ын и Александр Лукашенко подписали Договор о дружбе и сотрудничестве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын в четверг, 26 марта, подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между своими государствами.
Во время встречи с северокорейским коллегой в Пхеньяне Лукашенко заявил, что белорусов и корейцев сближают общие интересы патриотизма, сохранения исторической памяти и глубокого уважения к старшему поколению, несмотря на географическую отдаленность.
— Дружественные отношения наших государств, которые зародились еще во времена Советского Союза, никогда не прерывались. Сегодня в результате всестороннего поступательного развития они переходят на принципиально новый этап. С большим опозданием, но тем не менее, переходят на новый этап, — передает слова белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».
25 марта Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в КНДР, и Ким Чен Ын встретил его с конницей в Пхеньяне. В честь прибытия белорусского лидера почетный караул КНДР произвел 21 торжественный залп. В ходе визита центральным событием станут переговоры лидеров двух стран.