Авиабаза «Принц Султан» в Саудовской Аравии подверглась атакам беспилотников. Были слышны взрывы. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на местные источники.
«Взрывы были слышны после ударов беспилотников по базе ВВС “Принц Султан” на востоке Саудовской Аравии», — говорится в сообщении от иранского канала.
Авиабаза в Эль-Хардже, юго-восточнее Эр-Рияда, является основным военным объектом США в Саудовской Аравии, обеспечивая логистику и операции для региональных объектов.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля 2026 года. Отмечается, что США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану. Тегеран ответил атаками по военным объектам Вашингтона на Ближнем Востоке. Россия призвала стороны конфликта немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Москва готова быть посредником в переговорах на Ближнем Востоке.