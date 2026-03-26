Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российских гимнасток сняли с участия в Кубке мира за несколько дней до начала

Россиянки Мария Борисова и Ева Кононова не примут участие в этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии, сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся материалы.

По данным агентства, решение об их исключении принято за несколько дней до старта соревнований. Вместо них в Болгарии выступят Арина Ковшова и София Ильтерякова.

Этап Кубка мира пройдет в Софии с 28 по 30 марта и станет первым в текущем сезоне.

На чемпионате России, прошедшем в Москве в конце февраля — начале марта, Ковшова выиграла личное многоборье, Ильтерякова заняла второе место, Кононова стала третьей, Борисова — четвертой.

Ранее Борисова участвовала в международном турнире Гран-при в Марбелье. По итогам соревнований она заняла девятое место в многоборье, а также завоевала серебряную медаль в упражнениях с лентой и бронзовую — с обручем.

