Российских гимнасток сняли с участия в Кубке мира за несколько дней до начала

Россиянки Мария Борисова и Ева Кононова не примут участие в этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии, сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся материалы.
По данным агентства, решение об их исключении принято за несколько дней до старта соревнований. Вместо них в Болгарии выступят Арина Ковшова и София Ильтерякова.
Этап Кубка мира пройдет в Софии с 28 по 30 марта и станет первым в текущем сезоне.
На чемпионате России, прошедшем в Москве в конце февраля — начале марта, Ковшова выиграла личное многоборье, Ильтерякова заняла второе место, Кононова стала третьей, Борисова — четвертой.
Ранее Борисова участвовала в международном турнире Гран-при в Марбелье. По итогам соревнований она заняла девятое место в многоборье, а также завоевала серебряную медаль в упражнениях с лентой и бронзовую — с обручем.
