Владимир Пресняков-старший отмечает 80-летний юбилей

26 марта 2026 года у заслуженного артиста России Владимира Петровича Преснякова-старшего день рождение, ему исполняется 80 лет — солидный юбилей, который знаменует собой долгий и яркий путь на сцене.
Владимир Петрович — это целая эпоха в отечественной музыке. Его талант, харизма и безграничная любовь к своему делу покорили сердца миллионов слушателей. Он не просто музыкант, он — творец, который на протяжении десятилетий дарит нам незабываемые мелодии и глубокие тексты.
Его творчество многогранно: от джазовых импровизаций до эстрадных хитов, от инструментальных композиций до песен, ставших классикой. Владимир Пресняков-старший всегда был в авангарде музыкальных тенденций, при этом сохраняя свой неповторимый стиль и индивидуальность.
Путь Владимира Преснякова в музыке начался в 1957 году, когда он поступил в Свердловскую военную школу музыкантских воспитанников, где освоил игру на кларнете. Спустя шесть лет, в 1963 году, его музыкальное образование продолжилось в Свердловском музыкальном училище имени П. И. Чайковского. Именно там Владимир открыл для себя саксофон. Увлечься этим инструментом ему помог музыкант из оркестра Олега Лундстрема, который переехал в Свердловск и подарил юному Преснякову его первый саксофон. Несмотря на то, что занятия на саксофоне не поощрялись в училище, Владимир занимался им втайне. Уже в тринадцать лет он проявил себя как лидер, создав свой первый оркестр и самостоятельно аранжировав написанные им произведения.
В пятнадцать лет талант Преснякова был замечен Леонидом Утёсовым. Владимир сочинил композицию для биг-бэнда и представил её дирижёру оркестра Владимиру Старостину. Старостин, впечатлённый работой юного музыканта, пригласил его выступить с оркестром и исполнить саксофонное соло. В начале 1970-х годов Владимир Пресняков-старший стоял у истоков одного из первых советских профессиональных рок-коллективов, который сначала назывался «НОРОК», а затем был переименован в «О чём поют гитары». Этот ансамбль прекратил своё существование в 1975 году.
В том же 1975 году Юрий Маликов пригласил Владимира Преснякова и его супругу в Москву, где они присоединились к обновлённому составу группы «Самоцветы». В этот период своей карьеры Пресняков-старший создал ряд песен, которые впоследствии стали настоящими хитами и вошли в золотой фонд советской эстрады. Среди них такие композиции, как «Лето, лето, лето», «Дрессировщик», «Салют», «Али-Баба», «Ты скажи», «Бумажный кораблик», «Рассвет — закат» и многие другие.
С 1987 года Владимир Пресняков-старший начал плодотворное сотрудничество со своим сыном, эстрадным певцом Владимиром Пресняковым-младшим. Он регулярно аккомпанировал сыну на саксофоне во время его сольных концертов. В 1989 году Пресняков-старший написал музыку к рок-опере «Улица», на слова Валерия Сауткина, которая была поставлена Сергеем Лисовским и показана на малой арене спорткомплекса «Лужники».
В 1990-е и 2000-е годы Владимир Пресняков-старший продолжил радовать слушателей, представив публике несколько сольных альбомов. Эти работы, выполненные в жанрах джаза и лирической инструментальной музыки, были объединены в циклы, демонстрирующие его мастерство и глубину музыкального таланта.