Разработан метод защиты растений от болезней и засухи с помощью веществ из перегноя

Как сообщила ТАСС руководитель исследования, доктор биологических наук, профессор кафедры медицинской биологии СФУ Екатерина Кесслер, опыты проводились на морозостойких, адаптированных для Сибири сортах пшеницы. «Сравнив проростки зерновых из контрольной группы, в которой семена замачивались в обычной дистиллированной воде и затем подвергались “атаке” частицами меди, с проростками из зерен, предварительно обработанных раствором с гуминовыми кислотами, мы увидели существенную разницу в цитогенотоксичности. Клетки растений, семена которых прорастали в присутствии наночастиц гуминовых кислот, не имели нарушений в процессе митоза — их клетки делились правильно. Был заложен здоровый “базис”, на котором растение будет благополучно развиваться дальше. В то же время, растения, прораставшие без присутствия наночастиц гуминовых кислот, имели патологии в клетках — их процесс деления был нарушен проникновением меди», — рассказала она.