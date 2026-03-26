Разработан метод защиты растений от болезней и засухи с помощью веществ из перегноя

КРАСНОЯРСК, 26 марта. /ТАСС/. Российские ученые разработали биотехнологический метод защиты сельскохозяйственных растений от болезней и засухи с помощью гуминовых кислот, получаемых из перегноя. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.
«Ученые Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета использовали гуминовые кислоты для развития у сельскохозяйственных растений механизмов адаптации к заболеваниям и засухам. Добавляя наночастицы гуминовых кислот, получаемых из биологических остатков растений (перегноя), в процессе проращивания семян, биотехнологи также добились нейтрализации частиц тяжёлых металлов и не позволили им повредить растения», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что гуминовые кислоты широко распространены в природе и обладают способностью связывать тяжелые металлы, радионуклиды и токсины, а также имеют высокую способность к удержанию воды.
Как сообщила ТАСС руководитель исследования, доктор биологических наук, профессор кафедры медицинской биологии СФУ Екатерина Кесслер, опыты проводились на морозостойких, адаптированных для Сибири сортах пшеницы. «Сравнив проростки зерновых из контрольной группы, в которой семена замачивались в обычной дистиллированной воде и затем подвергались “атаке” частицами меди, с проростками из зерен, предварительно обработанных раствором с гуминовыми кислотами, мы увидели существенную разницу в цитогенотоксичности. Клетки растений, семена которых прорастали в присутствии наночастиц гуминовых кислот, не имели нарушений в процессе митоза — их клетки делились правильно. Был заложен здоровый “базис”, на котором растение будет благополучно развиваться дальше. В то же время, растения, прораставшие без присутствия наночастиц гуминовых кислот, имели патологии в клетках — их процесс деления был нарушен проникновением меди», — рассказала она.
Ученые отмечают, что эффект от замачивания в растворе гуминовых кислот будет распространяться на любые сельскохозяйственные растения, в том числе, популярные на приусадебных участках — огурцы, помидоры, болгарский перец, цветочные культуры. Надо отметить что использованные природные соединения в целом безопаснее, большинства химически синтезированных веществ используемых для протравливания семян.
Проведенное исследование полностью вписывается в национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики» и является основой для развития зеленых биотехнологий, добавили в университете.
