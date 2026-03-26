Тамбовская область перейдет к экономике высоких переделов за счет биотехнологий

ТАМБОВ, 26 марта. /ТАСС/. Новая программа научно-технологического развития Тамбовской области до 2036 года позволит региону перейти от сырьевой модели к экономике высоких переделов за счет развития биотехнологий, новых химических производств и IT-решений. Документ базируется на инвентаризации более чем 100 объектов научно-технологической инфраструктуры, сообщил ТАСС заместитель главы Тамбовской области Николай Федосеенков.
«Мы находимся в активной стадии разработки ключевого документа — региональной программы научно-технологического развития Тамбовской области до 2036 года. Ключевая отраслевая суть — переход от сырьевой экономики к экономике высоких переделов. Сегодня экономика региона — это около 30% ВРП от сельского хозяйства и первичной переработки, плюс химия и металлообработка низких переделов. В новой программе главный акцент — на биотехнологиях на базе сельхозпереработки, новых химических производствах и IT-решениях для цифровизации», — сообщил собеседник агентства.
По словам Федосеенкова, при подготовке программы власти региона впервые столкнулись с тем, что в Тамбовской области ранее никогда не проводился комплексный анализ собственного научно-технологического потенциала. «Не было ответов на ключевые вопросы: кто заказывает ОКР и НИОКР в регионе, где они реализуются, какие реальные заделы у нас есть? Только ведомственные отчеты, но не цельная картина. Поэтому первый шаг — честная инвентаризация: собрали карту из более чем 100 объектов научно-технологической инфраструктуры, выявили свыше 50 организаций с реальным потенциалом, проанализировали патентный ландшафт», — отметил вице-губернатор.
Разрабатываемая программа научно-технологического развития состоит из четырех блоков. Первый из них — кадровый — предполагает создание вертикали от школьных кружков до стипендий молодым ученым. Второй блок направлен на формирование инновационной среды и платформ для коммуникации университетов, науки и бизнеса. Третий предусматривает поддержку исследований и разработок, в том числе через конкурсы с Российским научным фондом и открытие новых лабораторий. Четвертый блок касается непосредственно развития технологий в приоритетных отраслях.
Как подчеркнул Федосеенков, единый механизм, заложенный в документе, призван остановить отток кадров, вырастить наукоемкие отрасли и укрепить позиции Тамбовской области в национальной научно-технологической повестке.