Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ЛизаАлерт» проверит несколько мест, где могли погибнуть Усольцевы

Глава поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что у специалистов есть предположения о месте возможного несчастного случая с семьей Усольцевых. По его словам, проверить эти версии можно будет только после схода снежного покрова.

Он пояснил, что у пропавших могли быть при себе металлические предметы, которые теоретически можно обнаружить с помощью беспилотников. Однако за 11 суток поисков сделать этого не удалось, несмотря на работу в предполагаемых зонах.

Сергеев отметил, что погодные условия серьезно осложнили поиски. Он подчеркнул, что из-за снега спасатели могли не заметить людей, находящихся под покровом.

— В последние дни поиска снега в некоторых точках было по колено. Даже по рельефу этого снега мы не скажем, если там кто-то лежит. Но есть несколько основных мест наших предположений, в которых можно работать только с исчезнувшим снежным покровом, — цитирует Сергеева ТАСС.

Пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых ищут уже полгода. «Вечерняя Москва» узнала, как продвигается расследование.