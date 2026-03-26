«ЛизаАлерт» проверит несколько мест, где могли погибнуть Усольцевы

Глава поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что у специалистов есть предположения о месте возможного несчастного случая с семьей Усольцевых. По его словам, проверить эти версии можно будет только после схода снежного покрова.
Он пояснил, что у пропавших могли быть при себе металлические предметы, которые теоретически можно обнаружить с помощью беспилотников. Однако за 11 суток поисков сделать этого не удалось, несмотря на работу в предполагаемых зонах.
Сергеев отметил, что погодные условия серьезно осложнили поиски. Он подчеркнул, что из-за снега спасатели могли не заметить людей, находящихся под покровом.
— В последние дни поиска снега в некоторых точках было по колено. Даже по рельефу этого снега мы не скажем, если там кто-то лежит. Но есть несколько основных мест наших предположений, в которых можно работать только с исчезнувшим снежным покровом, — цитирует Сергеева ТАСС.
