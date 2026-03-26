Машков пожаловался Путину на запреты от потомков Михаила Булгакова

Актёр привел пример: в прошлом году возникла правовая неопределённость вокруг пьесы Александра Володина «С любимыми не расставайтесь». Схожие сложности, отметил он, появляются и при работе с текстами Михаила Булгакова. Машков пояснил, что театры не могут получить официальное согласие на использование этих произведений, что тормозит выпуск новых постановок и влияет на планы коллективов.