Дружба с хвостатыми древнее, чем мы думали: ученые переписали историю одомашнивания собак

Международная группа ученых доказала, что одомашнивание собак началось на 5 тысяч лет раньше, чем считалось ранее. Генетический анализ древних останков подтвердил, что тесная связь между человеком и собакой насчитывает более 15 тысяч лет. Об этом сообщает издание The Guardian.
В ходе исследования были изучены образцы из Турции и Великобритании. Самому древнему фрагменту, найденному в Анатолии, 15,8 тысячи лет, а челюстная кость из пещеры Гоф датируется 14,3 тысячи лет.
Доктор Лачи Скарсбрук из Мюнхенского университета отметил, что 15 тысяч лет назад собаки с разным происхождением уже обитали на территории от Сомерсета до Сибири. По его словам, это доказывает, что одомашнивание произошло в период последнего ледниковья.
Ученые применили передовые методы секвенирования ДНК, чтобы отличить древних собак от волков. Доктор Андерс Бергстрём пояснил, что ранее визуальный осмотр костей часто приводил к спорам среди археологов, так как отличить маленького волка от собаки было сложно.
Анализ изотопов показал, что рацион древних собак совпадал с человеческим: люди специально кормили их рыбой. В турецкой пещере Пынарбаши археологи обнаружили захоронения трех щенков у ног человека, что указывает на глубокую эмоциональную связь.
