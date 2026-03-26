Дружба с хвостатыми древнее, чем мы думали: ученые переписали историю одомашнивания собак

Guardian: связь между собаками и людьми существует уже более 15 000 лет.

Источник: Комсомольская правда

Международная группа ученых доказала, что одомашнивание собак началось на 5 тысяч лет раньше, чем считалось ранее. Генетический анализ древних останков подтвердил, что тесная связь между человеком и собакой насчитывает более 15 тысяч лет. Об этом сообщает издание The Guardian.

В ходе исследования были изучены образцы из Турции и Великобритании. Самому древнему фрагменту, найденному в Анатолии, 15,8 тысячи лет, а челюстная кость из пещеры Гоф датируется 14,3 тысячи лет.

Доктор Лачи Скарсбрук из Мюнхенского университета отметил, что 15 тысяч лет назад собаки с разным происхождением уже обитали на территории от Сомерсета до Сибири. По его словам, это доказывает, что одомашнивание произошло в период последнего ледниковья.

Ученые применили передовые методы секвенирования ДНК, чтобы отличить древних собак от волков. Доктор Андерс Бергстрём пояснил, что ранее визуальный осмотр костей часто приводил к спорам среди археологов, так как отличить маленького волка от собаки было сложно.

Анализ изотопов показал, что рацион древних собак совпадал с человеческим: люди специально кормили их рыбой. В турецкой пещере Пынарбаши археологи обнаружили захоронения трех щенков у ног человека, что указывает на глубокую эмоциональную связь.

Ранее ученые доказали, что у хозяев собак обнаружилось больше общего со своими любимцами, чем казалось. Это удалось сделать при помощи эксперимента с фотографиями питомцев и хозяев.