Эксперт Валишвили: Правила перевода денежных средств меняются в РФ с 1 апреля

В России с 1 апреля изменятся правила перевода денежных средств, согласно которым в реквизитах «плательщика» нужно будет указывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков, а физическим лицам — полные фамилию, имя и отчество. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.