Эксперт Валишвили: Правила перевода денежных средств меняются в РФ с 1 апреля

В России с 1 апреля изменятся правила перевода денежных средств, согласно которым в реквизитах «плательщика» нужно будет указывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков, а физическим лицам — полные фамилию, имя и отчество. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
— С 1 апреля 2026 года вступают в силу поправки к правилам осуществления перевода денежных средств, — отметила специалист.
Она добавила, что реквизит «назначение платежа» должен содержать исчерпывающую информацию о наименовании товаров или услуг, номера и даты договоров, товарных документов. Также в нем могут указывать другую информацию, объем которой не будет превышать 210 символов.
Валишвили пояснила, что эти технические изменения направлены на совершенствование национальной платежной системы и обеспечения ее соответствия международному стандарту, передает РИА Новости.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что 1 апреля базовый размер социальных пенсий для граждан, которые не накопили необходимого трудового стажа, проиндексируют до уровня 9 424 рублей.