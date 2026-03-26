В МВД рассказали, зачем мошенники крадут аккаунты в мессенджерах

Мошенники крадут аккаунты в мессенджерах, чтобы рассылать фишинговые ссылки, переводить людей в поддельные боты, получить доступ к банковским и государственным сервисам, найти в диалогах личную, финансовую или компрометирующую информацию для шантажа или доступа к платежным средствам. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале УБК МВД России.