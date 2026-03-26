В МВД рассказали, зачем мошенники крадут аккаунты в мессенджерах

Мошенники крадут аккаунты в мессенджерах, чтобы рассылать фишинговые ссылки, переводить людей в поддельные боты, получить доступ к банковским и государственным сервисам, найти в диалогах личную, финансовую или компрометирующую информацию для шантажа или доступа к платежным средствам. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале УБК МВД России.
«Им нужен не сам аккаунт, а доверие, которое к нему уже “привязано”. Знакомое имя, привычная фотография, история переписки и круг контактов дают преступникам значительные возможности», — предупредили в МВД.
Главной опасностью в ведомстве назвали то, что чужой аккаунт дает аферистам возможность атаковать не одного человека, а его родственников, коллег, родительские и домовые чаты. Именно поэтому злоумышленники так настойчиво пытаются получить коды авторизации и доступ к мессенджерам.
Для защиты от потери контроля над аккаунтом в МВД рекомендовали использовать двухфакторную аутентификацию, не передавать никому коды и помнить, что даже со знакомого аккаунта может написать посторонний человек.
Ранее в МВД сообщили, что мошенники начали писать от «службы поддержки» Telegram в секретных чатах.