На грани коллапса находится здравоохранение на Ближнем Востоке — ВОЗ

Полномасштабный кризис в сфере здравоохранения разворачивается на Ближнем Востоке, сообщает газета The Guardian со ссылкой на директора регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи.
По ее словам, ситуация обострилась до уровня системного кризиса, при котором доступ к медицинской помощи нарушается сразу по нескольким направлениям.
Балхи указала, что боевые действия приводят не только к жертвам, но и к закрытию медицинских учреждений и сбоям в лечении пациентов с хроническими заболеваниями.
Она также сообщила о масштабном перемещении населения. По ее данным, за менее чем месяц свои дома покинули около 3,2 млн человек в Иране и более 1 млн — в Ливане.
Отдельной угрозой названы возможные удары по объектам водоснабжения, включая опреснительные установки. По оценке ВОЗ, это может привести к дефициту питьевой воды для значительного числа жителей региона.
Представитель организации призвала к прекращению боевых действий и обеспечению защиты медицинской инфраструктуры.
