Сын главы Чечни Кадырова появился на публике с погонами майора

Сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров, который занимает должность секретаря Совета безопасности региона, в четверг, 26 марта, появился на публике с погонами майора.
Кадры с Кадыровым-младшим опубликовал его отец Рамзан Кадыров, который сообщил о прошедшем совещании с командирами силовых подразделений Чечни.
— С докладом выступил руководитель ведомства Адам Кадыров. Он отметил, что Совбезом ЧР проводится системная работа по координации межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественной, экономической и экологической безопасности, — написал политик в своем Telegram-канал.
9 февраля Рамзан Кадыров опроверг сообщения об аварии с участием Адама Кадырова и назвал их вбросом. Также во время встречи с прокурором региона Арсаном Адаевым он подчеркнул, что сейчас искусственный интеллект позволяет ввести в заблуждение любого человека. 10 февраля глава Чечни опубликовал видеозапись, на которой запечатлен ужин с его помощником Висмурадом Алиевым, а также с Адамом Кадыровым, присоединившимся к ним позднее.