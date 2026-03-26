Сын главы Чечни Кадырова появился на публике с погонами майора

9 февраля Рамзан Кадыров опроверг сообщения об аварии с участием Адама Кадырова и назвал их вбросом. Также во время встречи с прокурором региона Арсаном Адаевым он подчеркнул, что сейчас искусственный интеллект позволяет ввести в заблуждение любого человека. 10 февраля глава Чечни опубликовал видеозапись, на которой запечатлен ужин с его помощником Висмурадом Алиевым, а также с Адамом Кадыровым, присоединившимся к ним позднее.