Bloomberg: Индийские НПЗ отказываются от доллара в расчётах за российскую нефть

Как сообщалось ранее, Индия резко увеличила импорт российской нефти, что позволило Москве нарастить экспортную выручку до уровней, не фиксировавшихся с начала 2022 года. Объем поставок в Индию практически удвоился в месячном исчислении. Такой скачок, наряду с сохранением дисконтов в размере 5−15 долларов относительно Brent, способствовал повышению спроса на российское сырье на мировом рынке, сделав его особенно привлекательным для индийских переработчиков.