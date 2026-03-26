Зачем мошенникам взлом аккаунтов в мессенджерах: что стоит знать

В российском Министерстве внутренних дел объяснили истинную цель злоумышленников при взломе переписок. По данным управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, преступникам нужен не сам профиль, а доверие, которое закреплено за ним.
В Telegram-канале ведомства уточнили, что после получения доступа к чужому аккаунту мошенники используют его комплексно. Они рассылают вирусы и ссылки на поддельные сайты по всем контактам, а также применяют методы социальной инженерии для доступа к банковским сервисам.
Особую опасность, как отметили правоохранители, представляет то, что взломанный профиль открывает доступ к кругу общения жертвы. Это позволяет атаковать родственников, коллег и соседей, поэтому злоумышленники так настойчиво выманивают коды подтверждения.
Чтобы обезопасить себя, специалисты рекомендуют никому не передавать секретные коды и обязательно включить двухфакторную аутентификацию. Даже сообщение от знакомого имени не является стопроцентной гарантией, что на связи находится именно ваш друг.
