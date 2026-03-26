БПЛА атаковали турецкий танкер со 140 тысячами тонн нефти в Черном море

Экипаж турецкого танкера при атаке неизвестных БПЛА не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Группа неизвестных беспилотников атаковала турецкий танкер со 140 тысячами тонн нефти в Черном море. Об этом сообщает телеканал NTV.

Инцидент произошел примерно в 15 милях от Босфора. По имеющимся данным, на борту судна произошел взрыв. Повреждения получили мостик и машинное отделение.

«В Черном море в 15 милях от Босфора нефтяной танкер турецкой компании ALTURA подвергся атаке БПЛА, произошел мощный взрыв. На танкере 140 тысяч тонн нефти», — говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж, состоящий из 27 граждан Турции, не пострадал. Им была запрошена помощь.

Напомним, 8 января аналогичный инцидент произошел у берегов Турции. Тогда беспилотник атаковал танкер «Эльбус» под флагом Палау. Судно получило повреждения верхней части корпуса. Экипаж не пострадал, а само судно было отбуксировано в порт для проверки.

