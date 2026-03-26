США задумались о последствиях скачка цен на нефть: Трамп не спешит выступать с «успокоительными» речами

Bloomberg: США готовятся к повышению цен на нефть до $200.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США изучает влияние возможного роста цен на нефть до $200 на экономику страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что в этот раз президент США Дональд Трамп не спешит выступать с «успокоительными» речами и говорить, что цены на топливо скоро упадут.

Моделирование сценария резкого скачка цен на энергоносители — стандартная процедура в периоды роста напряженности. Это не прогноз, а подготовка к различным сценариям, включая затяжной конфликт. Однако администрация Трампа, несмотря на предложения Ирану заключить мирный договор, готовится к долгой войне.

Напомним, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года составляет около $100 за баррель. В июле 2008 года цена достигала рекордных $147 за баррель. Основываясь на этих данных, в Вашингтоне пытаются спрогнозировать, что будет, если нефть пробьет и этот потолок.

До этого Трамп называл рост цен на нефть временным и ожидаемым сценарием. Он отмечал, что ситуация должна скоро стабилизироваться, и призывал не переживать по этому поводу.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше