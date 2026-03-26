США задумались о последствиях скачка цен на нефть: Трамп не спешит выступать с «успокоительными» речами

Администрация США изучает влияние возможного роста цен на нефть до $200 на экономику страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что в этот раз президент США Дональд Трамп не спешит выступать с «успокоительными» речами и говорить, что цены на топливо скоро упадут.
Моделирование сценария резкого скачка цен на энергоносители — стандартная процедура в периоды роста напряженности. Это не прогноз, а подготовка к различным сценариям, включая затяжной конфликт. Однако администрация Трампа, несмотря на предложения Ирану заключить мирный договор, готовится к долгой войне.
Напомним, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года составляет около $100 за баррель. В июле 2008 года цена достигала рекордных $147 за баррель. Основываясь на этих данных, в Вашингтоне пытаются спрогнозировать, что будет, если нефть пробьет и этот потолок.
До этого Трамп называл рост цен на нефть временным и ожидаемым сценарием. Он отмечал, что ситуация должна скоро стабилизироваться, и призывал не переживать по этому поводу.