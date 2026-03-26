Россиянам объяснили, можно ли есть на рабочем месте и что за это грозит

Работодатель вправе запретить сотрудникам пить чай или есть на рабочем месте и применять за это дисциплинарные меры, сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Илью Пащенко.
По его словам, Трудовой кодекс не содержит прямого запрета на прием пищи за рабочим столом. Статья 108 ТК РФ гарантирует работнику перерыв для отдыха и питания, однако не определяет конкретное место для этого.
Юрист отметил, что порядок приема пищи может быть установлен самим работодателем. Для этого соответствующие правила закрепляются во внутренних документах, включая правила трудового распорядка.
В случае нарушения таких требований сотруднику могут объявить замечание или выговор. При повторных нарушениях возможно более жесткое дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения.
