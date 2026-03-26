Более 900 домов в Лесосибирске и Минусинске переведут на экоотопление

Монтажные бригады приступят к установке оборудования в апреле.

Свыше 900 частных домов в Лесосибирске и Минусинске переведут на экологичные виды отопления при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Так, в Лесосибирске и в поселке Стрелка с печного отопления на более экологичные виды переведут 291 частный дом, а в Минусинске — 629. В первом городе подготовительные работы уже начались.

«После заключения соглашения специалисты начнут обход домов из списка, сформированного администрацией муниципалитета, чтобы определить объекты, подходящие для установки оборудования. Параллельно уже решен вопрос с производителем котлов о поставке техники. Планируется, что монтажные бригады приступят к установке уже в апреле», — отметил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.