Назначена дата суда по делу Николаса Мадуро: когда состоится заседание

Федеральный судья Элвин Хеллерстайн изначально планировал обсудить график рассмотрения доказательств. Однако защита Мадуро и его жены Силии Флорес де Мадуро заявила о новом повороте: адвокат Барри Поллак пригрозил отказаться от дела, если США не разрешат правительству Венесуэлы оплатить его услуги.
По словам Поллака, Минфин США сначала выдал, а затем отозвал лицензию на такую оплату. Прокуратура же настаивает, что первоначальное разрешение было ошибкой, и настаивает на праве Мадуро использовать личные сбережения, а не «теневой фонд» подсанкционного правительства.
Специалисты считают, что перспективы защиты туманны. Бывший прокурор Дункан Левин отметил, что санкционный режим нацелен на лишение Мадуро ресурсов, поэтому суд вряд ли разрешит оплату из госсредств. Впрочем, по закону США, за Мадуро остается право на государственного адвоката.
Защита уже поставила под сомнение законность ареста политика, совершенного в ходе спецоперации США в Каракасе. Адвокаты настаивают, что Мадуро обладал иммунитетом как глава государства, однако профессор Уильям Додж подчеркнул, что Вашингтон перестал признавать его лидером, и американский суд не станет оспаривать это решение.
Напомним, что в ночь на 3 января США провели военную операцию на территории Венесуэлы, в ходе которой Николас Мадуро и его жена были захвачены. Их доставили в Нью-Йорк для передачи суду по обвинениям в причастности к наркоторговле.