Полностью отказались от абортов частные клиники в российском регионе

В Свердловской области частные медицинские организации прекратили проведение абортов, сообщает URA.RU со ссылкой на данные регионального Минздрава.
По информации источников, клиники отказались от лицензий на выполнение процедуры по собственной инициативе. При этом часть из них ранее соответствовала всем требованиям федерального законодательства и могла продолжать оказание услуги.
Журналисты обзвонили ряд медицинских центров, где подтвердили отсутствие такой услуги. В частности, об этом сообщили в нескольких частных клиниках Екатеринбурга.
В региональном Минздраве уточнили, что теперь искусственное прерывание беременности в области проводится только в государственных медицинских учреждениях в рамках системы обязательного медицинского страхования.
По данным на начало 2026 года, около 800 частных клиник в России отказались от проведения абортов. В ряде регионов услуга в коммерческом секторе практически исчезла.
Ранее в Госдуме обсуждалась инициатива об исключении абортов без медицинских показаний из перечня услуг, оплачиваемых за счет ОМС.
