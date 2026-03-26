Москвичи раскупают товары для ремонта и декора

Весна — время перемен и обновлений. С начала марта москвичи посещали сайты с идеями для ремонта, подбором мебели и советами по обустройству дома на треть активнее, чем годом ранее.
К таким выводам пришли эксперты МегаФона, изучив обезличенные данные пользователей и статистику сервиса аналитики маркетплейсов.
Это указывает на растущее желание москвичей создавать не просто красивые, но и продуманные до мелочей комфортные, функциональные пространства. Как сообщили в компании, интерес к ремонту традиционно приходится на весну и осень — именно в это время растет спрос на декор, мебель и инструменты для небольших строительных работ. С началом весны москвичи заинтересовались обновлением интерьера кухни: они искали шторы, скатерти, посуду и приятную сердцу мелочовку вроде аромадиффузоров и баночек для специй.
На втором месте по числу продаж оказались предметы для создания уюта в спальнях, на третьем — в детских комнатах. В топ также вошли предметы мебели и интерьера для гостиных и прихожих. Кроме того, почти на четверть увеличилась посещаемость сайтов крупных строительных магазинов, где москвичи искали для своих задумок товары и материалы.
По данным МегаФона, несмотря на рост интереса к сайтам с идеями для ремонта, жители столицы не стремятся пользоваться нейросетями, помогающими создавать дизайн-проекты. С начала марта посещаемость таких сервисов сократилась на 58 процентов относительно 2025 года.