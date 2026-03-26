Наступила долгожданная передышка: россиянам сообщили об окончании мощной магнитной бури

Закончилась геомагнитная буря, продолжавшаяся почти неделю.

Россиянам рассказали о наступлении долгожданной передышки. В четверг, 26 марта, закончилась магнитная буря, которая длилась почти неделю. Об этом пишет Telegram-канал ИКИ РАН.

«Геомагнитная активность, начавшаяся 20 марта, завершилась. Событие произошло из-за корональной дыры и средних облаков плазмы. Оно было заранее предсказано», — говорится в сообщении от экспертов.

Сейчас параметры ветра нормализовались, слабые всплески возможны, но на обычном уровне. Завтра, 27 марта, прогноз полностью зелёный. Учёные ИКИ РАН говорят, что в ближайшее время новые магнитные бури не ожидаются.

Ранее KP.RU опубликовал подробный прогноз магнитных бурь с 23 по 29 марта. Аналитики издания также говорили об ослаблении геомагнитного поля.