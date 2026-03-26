Биолог Ерофеева — о нашествии клещей: «Уже были обращения»

С конца марта обычно начинается период активности клещей — опасных переносчиков вирусного энцефалита и других заболеваний. Однако в этом году из-за теплой весны клещи появились раньше обычного.
«В этом году уже были обращения по поводу укуса клещей, обращения поступают из южных регионов, — рассказала aif.ru заведующая кафедрой “Экология” МТУСИ, доцент, кандидат биологических наук Виктория Ерофеева. — Но наибольшая активность ожидается в мае и июне».
По словам эксперта, для защиты от клещей на приусадебных участках нужно проводить скашивание травы. При прогулках стоит избегать зарослей, использовать закрытую одежду, проверять одежду на наличие клещей каждые 15 минут, чтобы насекомые не успели добраться до открытых участков кожи.
«Перед прогулкой обязательно использование репеллентов и инсектоакарицидных средств, — подчеркивает Ерофеева. — Их нужно наносить на одежду».
Особое внимание — домашним животным.
«На свободном выгуле их необходимо обработать специальными средствами, так как они могут принести клеща в дом или прямо в постель», — предупреждает биолог.
