Песков объяснил купированием угроз спецслужбами проблемы с сетью в центре Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал временное отключение мобильного интернета в центре Москвы, заявив, что спецслужбы действуют в рамках своих полномочий. Его слова передаёт корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Дмитрий Песков прокомментировал временное отключение мобильного интернета в центре Москвы. Видео © Telegram / Юнашев LIVE.

По словам представителя Кремля, именно профильные ведомства принимают необходимые меры для купирования возникающих угроз.

«Какие угрозы сейчас актуальны, а какие нет — это прерогатива спецслужб», — отметил Песков.

Ранее Life.ru сообщал, что мобильный интернет в центре Москвы вернулся к работе без ограничений. До этого жители столицы массово жаловались на перебои со связью — проблемы дошли даже до здания Госдумы. Из-за нестабильного сигнала депутаты и журналисты были вынуждены бродить по коридорам в поисках мест, где ещё можно выйти в Сеть.

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше