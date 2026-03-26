Детское радио удостоено высокой государственной награды в области культуры

Детскому радио присуждена премия Президента Российской Федерации в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества. Торжественная церемония вручения наград прошла в Кремле 25 марта — в День работника культуры в России.
Радиостанция первая в стране «оживила» своих виртуальных персонажей — Веснушку и Кипятошу — с помощью мэппинга, а их приключения превратились в первый в России мульткаст — аудиоподкаст, анимированный нейросетями. Технологии здесь помогают говорить о важном — родном языке, литературе, ценностях — на понятном детям языке. Через интерактивные форматы миллионы детей открывают для себя классическую литературу и знаковые страницы истории.
Среди ключевых проектов — трансмедийная вселенная детективных подкастов «ХРУМ» с театральными постановками, познавательные циклы «Буквоед» и «Объясните, Александр Сергеевич!», объединяющий поколения проект «Я помню! Я горжусь!», экскурсии на радиостанцию, а также масштабные «Дискотеки Детского радио», которые собирают десятки тысяч зрителей на главных площадках страны, и собственный музыкальный лейбл «Ура! Музыка», ставший профессиональной площадкой для юных талантов.
— Мы продолжим делать то, что умеем лучше всего: предлагать детям и их родителям по-настоящему содержательный и современный медиапродукт, в котором сочетаются образование и развлечение, эмоции и смысл, традиции и инновации. Это и есть наше служение культуре, наш вклад в будущее России, и сегодня, вместе с этой высокой наградой, мы получаем еще больше мотивации двигаться вперед, — прокомментировал получение награды Вадим Терещук, генеральный директор ГПМ Радио.
Премия Президента Российской Федерации в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества является высшим признанием заслуг деятелей культуры и организаций перед государством и обществом в просвещении и воспитании подрастающего поколения. Решение о присуждении премии принимается главой государства на основании предложений Совета при Президенте Российской Федерации по культуре.
Детское радио (в составе ГПМ Радио входит в «Газпром-Медиа Холдинг») — в число первых лауреатов обновленной премии за достижения в области культуры для детей и юношества. Соответствующие изменения были утверждены Указом Президента России от 6 октября 2025 года «О некоторых вопросах государственной политики в области культуры». Согласно документу, на соискание премии теперь могут выдвигаться не только граждане, но и организации в сфере культуры, добившиеся значительных успехов в просвещении и воспитании подрастающего поколения.