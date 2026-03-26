Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам дружественных стран

Иран разрешил проходить через Ормузский пролив судам стран, которые он считает дружественными. По словам главы иранского МИД Аббаса Арагчи, пользоваться проливом смогут Россия, Индия и Китай.

Иран разрешил проходить через Ормузский пролив судам стран, которые он считает дружественными. По словам главы иранского МИД Аббаса Арагчи, пользоваться проливом смогут Россия, Индия и Китай.

— Мы разрешили проход через Ормузский пролив нескольким странам, которые считаем дружественными: например, России, Индии, Ираку, Китаю и Пакистану. Не видим смысла позволять нашим противникам использовать пролив, — подчеркнул иранский министр. Его слова распространило агентство Tasnim.

Ранее иранская сторона заявила о 80-й волне ракетных обстрелов объектов Соединенных Штатов и Израиля в Ближневосточном регионе. Новая операция носит название «Правдивое обещание — 4».

24 марта также сообщалось, что Израиль и Соединенные Штаты нанесли новый удар по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана. Снаряд упал на территории станции. По предварительным данным, на самом объекте нет повреждений, технические сбои не фиксируются.

Россия считает, что ситуация с угрозами американского президента Дональда Трампа о нанесении удара по электростанциям Ирана должна была перейти в режим политико-дипломатического урегулирования. С таким заявлением 23 марта выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше